В России разрешили регистрировать браки на дому и в медучреждениях

Выйти замуж, не выходя из дома. Регистрировать браки разрешили на дому и в медицинских учреждениях. Отныне сотрудники ЗАГСа могут приехать сами. Соответствующий указ подписал Минюст страны.

Однако в документе прописано, что для это нужны особые обстоятельства: это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одного из брачующихся. Все это нужно прописать в заявлении. Местом регистрации может быть выбрана и больничная палата.