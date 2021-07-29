Госдума рассмотрит проект парламента Башкирии об обязательном чипировании животных
Госсобрание Башкирии предложило законопроект об ответственном обращении с домашними животными. Госдума намерена рассмотреть проект.
Предложение уже прошло все предварительные процедуры, а теперь включено в программу законопроектной работы Госдумы.
Напомним, что законопроект предполагает ввести обязательную идентификацию и учёт домашних животных.
Мы предлагаем ввести обязательную идентификацию и учет домашних собак и кошек. Хозяину будет легче найти потерявшегося питомца. Упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, можно будет установить и привлечь к административной ответственности.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии