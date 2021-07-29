Госдума рассмотрит проект парламента Башкирии об обязательном чипировании животных

Мы предлагаем ввести обязательную идентификацию и учет домашних собак и кошек. Хозяину будет легче найти потерявшегося питомца. Упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, можно будет установить и привлечь к административной ответственности.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии