Госдума рассмотрит проект парламента Башкирии об обязательном чипировании животных

Госсобрание Башкирии предложило законопроект об ответственном обращении с домашними животными. Госдума намерена рассмотреть проект.

Фото №1 - Госдума рассмотрит проект парламента Башкирии об обязательном чипировании животных

Предложение уже прошло все предварительные процедуры, а теперь включено в программу законопроектной работы Госдумы.

Напомним, что законопроект предполагает ввести обязательную идентификацию и учёт домашних животных.

Мы предлагаем ввести обязательную идентификацию и учет домашних собак и кошек. Хозяину будет легче найти потерявшегося питомца. Упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, можно будет установить и привлечь к административной ответственности. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии
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