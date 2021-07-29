В Уфе выпускники БГМУ проходят аккредитацию

Экзамен под камерами. Выпускники Башкирского государственного медуниверситета проходят аккредитацию. Задания будущие врачи выполняют на специальных симуляторах, где каждая ошибка фиксируется экзаменаторами в чек-лист.
Непрямой массаж сердца манекену Гоше нужно сделать без ошибки. В реальности она может стоить жизни пациенту, а здесь – несданного экзамена. Руслан Венедиктов со школьной скамьи знал, кем хочет стать. В медуниверситет поступил по целевому направлению. И в скором времени вернется в родной Мелеузовский район, где начнет работу хирургом.
Экзамен проводится не в аудитории, а в специальной кабинке. Свое мастерство будущие специалисты демонстрируют на специальных симуляторах. А в это время экзаменаторы – опытные врачи – следят за студентами через камеры наблюдения и фиксируют все действия. Таким образом исключается человеческий фактор. Студент не знает, кто принимает экзамен, а экзаменатор – кто сдает. Результаты практического задания суммируются с ранее сданным тестом. Из этого и складывается итоговый результат.
В этом году первичную аккредитацию пройдут 1452 специалиста по 67 направлениям. В первую очередь ее проходят студенты факультета лечебное дело, педиатры и стоматологи. Им это необходимо для дальнейшего обучения в ординатуре. А для ординаторов же это получение допуска к работе врача.
На каждом этапе есть возможность три раза пересдать экзамен. Но у пациента жизнь одна.