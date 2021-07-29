В Уфе выпускники БГМУ проходят аккредитацию

Экзамен под камерами. Выпускники Башкирского государственного медуниверситета проходят аккредитацию. Задания будущие врачи выполняют на специальных симуляторах, где каждая ошибка фиксируется экзаменаторами в чек-лист.

Непрямой массаж сердца манекену Гоше нужно сделать без ошибки. В реальности она может стоить жизни пациенту, а здесь – несданного экзамена. Руслан Венедиктов со школьной скамьи знал, кем хочет стать. В медуниверситет поступил по целевому направлению. И в скором времени вернется в родной Мелеузовский район, где начнет работу хирургом.

Все навыки отработаны за столько лет, все знаем. Волнения нет: уже столько экзаменов пережили. Руслан Венедиктов, ординатор Башкирского государственного медицинского университета

Экзамен проводится не в аудитории, а в специальной кабинке. Свое мастерство будущие специалисты демонстрируют на специальных симуляторах. А в это время экзаменаторы – опытные врачи – следят за студентами через камеры наблюдения и фиксируют все действия. Таким образом исключается человеческий фактор. Студент не знает, кто принимает экзамен, а экзаменатор – кто сдает. Результаты практического задания суммируются с ранее сданным тестом. Из этого и складывается итоговый результат.

Опыт приходит со временем, день и ночь нужно заниматься операциями, эндоскопией и т.д. У нас созданы все условия, чтобы они могли тренироваться. Рамиль Магафуров, руководитель многопрофильного аккредитационно-симуляционного центра

В этом году первичную аккредитацию пройдут 1452 специалиста по 67 направлениям. В первую очередь ее проходят студенты факультета лечебное дело, педиатры и стоматологи. Им это необходимо для дальнейшего обучения в ординатуре. А для ординаторов же это получение допуска к работе врача.

Мы ставим на первое место компетентность и знания врачей. Эта аккредитация дает первую ступень, чтобы выявить и правильно оценить знания наших коллег. Дамира Сабирьзянова, председатель аккредитационной комиссии