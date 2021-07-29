В Уфе к 450-летию города начнут курсировать ретро-трамваи

Башкирия планирует закупить ретро-трамваи к 450-летию Уфы. Планируется, что они будут курсировать на маршрутах, пролегающих в южной части столицы, рядом с историческими объектами.
Предварительная договоренность достигнута между премьер-министром республики Андреем Назаровым и гендиректором «Уралтрансмаша» Дмитрием Семирозовым. На видеоселекторном совещании были рассмотрены условия приобретения электротранспорта.
Среди выставленных требований – оснащенность ретро-вагонов оборудованием для перевозки пассажиров с инвалидностью. Поступление исторических трамваев в регион ожидается в 2023 году.