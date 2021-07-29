В Уфе к 450-летию города начнут курсировать ретро-трамваи

Башкирия планирует закупить ретро-трамваи к 450-летию Уфы. Планируется, что они будут курсировать на маршрутах, пролегающих в южной части столицы, рядом с историческими объектами.

Предварительная договоренность достигнута между премьер-министром республики Андреем Назаровым и гендиректором «Уралтрансмаша» Дмитрием Семирозовым. На видеоселекторном совещании были рассмотрены условия приобретения электротранспорта.