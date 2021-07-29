Житель Башкирии собрал многофункциональный трактор

Самодельный трактор за 100 тысяч рублей. Механик из Дуванского района своими руками соорудил многофункциональный аппарат для хозяйства. Машина способна выполнять сразу несколько манипуляций.

Вот и весь список агрегатов домашнего трактора. 30 лошадиных сил под капотом позволяет машине выполнять сразу 4 манипуляции. Это погрузка и гребля. Также трактор может служить как тележка и даже аппарат для вспахивания.

Трактор очень помогает. Как помощник мне и зимой, и летом. В себе уверенность, раз техника есть – хорошо. Рауф Даутов

На создание трактора ушел целый год. Одни запчасти мужчина покупает, другие создает сам. В деле изобретателя важна каждая мелочь, говорит Рауф Даутов.

Все надо учитывать, рассчитывать. Токарные работы накладно тоже. Рауф Даутов

На тракторе несколько скоростей. Механизм почти как на механической коробке передач авто. Но почти для каждой задачи здесь свой рычаг. Например, реверс отдельно и по 4 скорости на двух пультах управления.

Конечно, и без новых идей не обходится. Все изобретения приносят пользу. Многое идет и на благо соседей. Почистить снег, например, с помощью трактора, да и многое другое, ведь у дуванского конструктора заказов много. Даже из обычного газового баллона он смог сделать уникальную технику для быта.