На трассе в Башкирии мужчина погиб под колёсами грузовика

В полночь в Иглинском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 1531 км трассы Самара-Уфа.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 53-летний уфимец передвигался за рулём грузовика. В этот момент под колёса грузового транспорта попал 52-летний пешеход. Он пытался пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Пострадавший оказался уроженцем ХМАО. Мужчина получил серьёзные травмы, от которых скончался до приезда врачей. При этом светоотражающих элементов на одежде погибшего не было. Правоохранители уточняют все обстоятельства трагедии.