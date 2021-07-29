В Башкирии скончался мужчина с ожогами 90% тела

19 июля в селе Старый Курдым произошёл страшный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, тогда огонь полностью уничтожил жилой дом, дощатый гараж и бревенчатую баню.

Инцидент зафиксирован на участке по улице Солнечной. В пожаре пострадал 46-летний мужчина. Его в экстренном порядке госпитализировали в Татышлинскую больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 90% всего тела. 10 дней медики боролись за жизнь мужчины. Пациента госпитализировали в ожоговый центр. К сожалению, чуда не произошло – сегодня, 29 июля, мужчина скончался.