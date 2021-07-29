В фарше производителя из Башкирии обнаружили опасную бактерию

В замороженном фарше башкирского производителя обнаружена опасная бактерия. В мясной продукции из бройлеров была найдена бактерия Listeria monocytogenes. Она может вызывать листериоз.

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Башкирии. Было проверено несколько партий замороженного куриного фарша сроком годности до 8 августа 2021 года. Общий объём проверенной продукции составил 454 кг.