В фарше производителя из Башкирии обнаружили опасную бактерию

В замороженном фарше башкирского производителя обнаружена опасная бактерия. В мясной продукции из бройлеров была найдена бактерия Listeria monocytogenes. Она может вызывать листериоз.
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Башкирии. Было проверено несколько партий замороженного куриного фарша сроком годности до 8 августа 2021 года. Общий объём проверенной продукции составил 454 кг.
Предприятие было привлечено к административной ответственности. «РБК-Уфа» сообщает, что производителя оштрафовали на 380 тысяч рублей.