В Башкирии компания сбрасывала сточные воды прямо в водохранилище

В работе коммерческой фирмы в Башкирии были выявлены серьёзные нарушения. Компания по предоставлению услуг в сфере отдыха сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища.

Прокуратура провела природоохранную проверку, которая показала, что у компании нет разрешения на сбрасывание в водохранилище сточных вод.