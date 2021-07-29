В Башкирии компания сбрасывала сточные воды прямо в водохранилище

В работе коммерческой фирмы в Башкирии были выявлены серьёзные нарушения. Компания по предоставлению услуг в сфере отдыха сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища.
Прокуратура провела природоохранную проверку, которая показала, что у компании нет разрешения на сбрасывание в водохранилище сточных вод.
В отношении юридического лица было возбуждено административное производство. Представитель компании был оштрафован на 60 тысяч рублей. При этом сброс сточных вод был полностью прекращён.