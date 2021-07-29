Сборная России по фехтованию – в финале командных соревнований Олимпиады

Башкирская рапиристка Аделина Загидуллина – как минимум серебряный призер Олимпийских игр. Сборная России пробилась в финал командных соревнований в Токио.

Он проходит в столице Японии в эти минуты. Таким образом, в ближайшее время решится, сможет ли Загидуллина стать олимпийской чемпионкой. В финале россиянкам противостоит команда Франции.

Фото №1 - Сборная России по фехтованию – в финале командных соревнований Олимпиады

В полуфинале наши девушки справились с сопротивлением сборной США – 45:42. Помимо Загидуллиной, в команду входят Ирина Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

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