Сборная России по фехтованию – в финале командных соревнований Олимпиады

Башкирская рапиристка Аделина Загидуллина – как минимум серебряный призер Олимпийских игр. Сборная России пробилась в финал командных соревнований в Токио.
Он проходит в столице Японии в эти минуты. Таким образом, в ближайшее время решится, сможет ли Загидуллина стать олимпийской чемпионкой. В финале россиянкам противостоит команда Франции.
В полуфинале наши девушки справились с сопротивлением сборной США – 45:42. Помимо Загидуллиной, в команду входят Ирина Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.