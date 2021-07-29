В Башкирии подросток избил и ограбил почтальона, который разносил пенсии

В полицию города Октябрьского обратилась местная жительница, которая работает в местном почтовом отделении. Женщина рассказала, что стала жертвой грабителя.

Фото №1 - В Башкирии подросток избил и ограбил почтальона, который разносил пенсии

Следователи выяснили, что в подъезде на женщину напал неизвестный. Он несколько раз ударил её по голове и отобрал сумку с деньгами. Почтальон разносила пенсии, поэтому в её сумке было около 500 тысяч рублей и телефон.

Личность грабителя быстро установили. Им оказался 17-летний подросток. При задержании парень признался в содеянном и вернул украденные деньги и телефон. Теперь подросток – фигурант уголовного дела.

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