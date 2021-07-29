Туристы из Башкирии о пожарах в Турции: «Становится только хуже»

Эвакуация туристов из Антальи не планируется, данных о пострадавших российских туристах не поступало, заявили в генконсульстве. Между тем Ростуризм призвал отдыхающих не покидать свои отели.
Из-за бушующих в курортной зоне лесных пожаров туроператоры остановили все экскурсии для отдыхающих. Огонь уже подобрался к жилым домам в Манавгате. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.
По данным властей, один человек погиб, десятки обратились за медицинской помощью – они надышались едким дымом. Нам удалось связаться с туристами из Башкирии, отдыхающими на анталийском побережье. Они рассказали об обстановке в отелях Сиде в данный момент.