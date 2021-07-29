Туристы из Башкирии о пожарах в Турции: «Становится только хуже»

Пожары в Сиде не прекращаются, становится только хуже. Персонал отеля не отвечает ни на один вопрос, поэтому в отеле чувствуется легкая паника. Большинство людей остается у себя в номерах, потому что только там не пахнет гарью. Ветер очень сильный, и весь дым летит в сторону отелей.

Элла Сакаева, турист