Туристы из Башкирии о пожарах в Турции: «Становится только хуже»

Эвакуация туристов из Антальи не планируется, данных о пострадавших российских туристах не поступало, заявили в генконсульстве. Между тем Ростуризм призвал отдыхающих не покидать свои отели.

Из-за бушующих в курортной зоне лесных пожаров туроператоры остановили все экскурсии для отдыхающих.   Огонь уже подобрался к жилым домам в Манавгате. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

По данным властей, один человек погиб, десятки обратились за медицинской помощью – они надышались едким дымом. Нам удалось связаться с туристами из Башкирии, отдыхающими на анталийском побережье. Они рассказали об обстановке в отелях Сиде в данный момент.

Фото №1 - Туристы из Башкирии о пожарах в Турции: «Становится только хуже»

Пожары в Сиде не прекращаются, становится только хуже. Персонал отеля не отвечает ни на один вопрос, поэтому в отеле чувствуется легкая паника. Большинство людей остается у себя в номерах, потому что только там не пахнет гарью. Ветер очень сильный, и весь дым летит в сторону отелей.

Элла Сакаева, турист
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Уфимская волна