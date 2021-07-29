Ученые выяснили новые факты об изображении лошади в пещере Шульган-Таш

Ученые выяснили, что изображенная в пещере Шульган-Таш лошадь является первой прирученной. Такое открытие сделали работники Музея археологии Поволжья. По их мнению, на стене пещеры нарисована древняя форма животного, на которое охотились люди в Каменном веке, с массивной головой, шеей и крепкими ногами.   

Фото №1 - Ученые выяснили новые факты об изображении лошади в пещере Шульган-Таш

Ее впоследствии приручили, и происходило это как раз недалеко от Каповой пещеры. Ученые предполагают, что произошло это приблизительно 4 тысячи лет назад. Согласно гипотезе, сохранившиеся рисунки – это ритуальная охота древних людей. Своеобразная генеральная репетиция перед тем, как пойти на схватку.

Эти изображения очень четкие, очень реалистичные. Это древняя форма лошадей, восточно-европейская. Она жила 15-20 веков назад.

Павел Кузнецов, заведующий Музеем археологии Поволжья
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