Ученые выяснили новые факты об изображении лошади в пещере Шульган-Таш

Ученые выяснили, что изображенная в пещере Шульган-Таш лошадь является первой прирученной. Такое открытие сделали работники Музея археологии Поволжья. По их мнению, на стене пещеры нарисована древняя форма животного, на которое охотились люди в Каменном веке, с массивной головой, шеей и крепкими ногами.

Ее впоследствии приручили, и происходило это как раз недалеко от Каповой пещеры. Ученые предполагают, что произошло это приблизительно 4 тысячи лет назад. Согласно гипотезе, сохранившиеся рисунки – это ритуальная охота древних людей. Своеобразная генеральная репетиция перед тем, как пойти на схватку.