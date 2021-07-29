Аделина Загидуллина в составе российской сборной победила на Олимпиаде

Аделина Загидуллина, спортсменка из Башкирии, завоевала золото на Олимпиаде в Токио. В составе сборной России спортсменка участвовала в командных соревнованиях на рапирах.

Аделина стала первой из башкирских рапиристок, кому удалось завоевать высшую спортивную награду. При этом ранее медали на Олимпиаде в фехтовании для Башкирии завоёвывали только мужчины.

В финале российская сборная встретилась со сборной Франции. Рапиристки из России выиграли со счётом 34:45.

Справка: Аделина Загидуллина — двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (тоже 2016, 2019) в командном первенстве, победитель и бронзовый призер I Европейских игр. Заслуженный мастер спорта России. Первый тренер - Шагаева Ольга Михайловна. Аделина отобралась на Олимпийские игры, планово пройдя все этапы отборы.