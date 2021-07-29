Стало известно состояние девочки, на которую упала крыша в районе Башкирии

20 июля в Бижбулякском районе прошёл серьёзный ураган. Порывы ветра сорвали крышу в торгового центра в селе Бижбуляк, которая рухнула на 14-летнего подростка. О состоянии девочки сообщил глава администрации района Артур Зарипов.

Девочку госпитализировали с места происшествия в тяжёлом состоянии. Пострадавшей провели операцию на мозг. Мама девочки сообщает, что её состояние остаётся тяжёлым, но стабильным. Ухудшений нет.