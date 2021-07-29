Радий Хабиров поздравил Аделину Загидуллину с олимпийским золотом

Так трепетно мы ждали эту медаль – аж мурашки по коже! Понимаем, как тяжело было, потому что мы следили. Вы огромная молодец, мы гордимся. Такая хрупкая девушка – и наша первая золотая медаль на этой Олимпиаде. Огромное спасибо, гордимся и болеем!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан