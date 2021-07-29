Радий Хабиров поздравил Аделину Загидуллину с олимпийским золотом

Впервые фехтовальщица из Башкирии завоевала олимпийскую награду, выиграв командные соревнования в Токио. Уфимская рапиристка Аделина Загидуллина стала обладательницей золотой награды вместе с Инной Дериглазовой, Ларисой Коробейниковой и Мартой Мартьяновой.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил Аделину Загидуллину с олимпийским золотом

Одним из первых олимпийскую чемпионку поздравил глава республики. Новость о победе нашей спортсменки застала Радия Хабирова в дороге во время рабочей поездки по Абзелиловскому району. Руководитель региона позвонил Аделине Загидуллиной по телефону и поблагодарил за золотую медаль.

Так трепетно мы ждали эту медаль – аж мурашки по коже! Понимаем, как тяжело было, потому что мы следили. Вы огромная молодец, мы гордимся. Такая хрупкая девушка – и наша первая золотая медаль на этой Олимпиаде. Огромное спасибо, гордимся и болеем!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии