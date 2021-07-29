«Пока еще не верится»: олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина поделилась эмоциями

Историческое золото. Впервые фехтовальщица из Башкортостана завоевала олимпийскую награду, выиграв командные соревнования в Токио. Уфимская рапиристка Аделина Загидуллина стала обладательницей золотой медали вместе с Инной Дериглазовой, Ларисой Коробейниковой и Мартой Мартьяновой. В финале россиянки одолели француженок – 34:45. О пути Аделины Загидуллиной к олимпийскому золоту.

Уже одно попадание в олимпийскую сборную, где за место борются десятки претендентов, – подвиг. А золотая медаль – вершина спортивного Олимпа. Игры должны были состояться ровно год назад, Аделина поехала бы на форум и тогда – она шла вторым номером в российской рейтинге после мирового лидера Инны Дериглазовой. Однако рапиристке, как и всем остальным, пришлось снова бороться за путевку в Токио.

Из-за пандемии все это перенеслось, пришлось заново отбираться в команду, можно было и не попасть. Много было нервов, много было травм. Егор Попов, тренер и супруг Аделины Загидуллиной

Травмы преследовали спортсменку полсезона. Но с ними удалось справиться. И даже удалось набрать форму. Федерация фехтования страны периодически организовывала всероссийский турниры взамен отмененных международных состязаний. Единственные соревнования мирового уровня прошли в Дохе.

У нас было очень много практики, соревнований, турниров сильнейших. В Дохе я увидела, что все находятся в разной форме, потому что у кого-то была возможность тренироваться, а у кого-то не было. А нам предоставили все. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах

И это помогло квартету россиянок на Олимпиаде в четвертьфинале одолеть фехтовальщиц из Египта, потом американок и в финале француженок.

Спасибо всем большое! Пока еще не верится. Было очень волнительно, не все получалось, но мы были единым коллективом, друг друга поддерживали и все вот так получилось. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах

Сегодня практически вся республика прильнула к экранам телевизоров. В уфимском Центре спортивной подготовки встреча с паралимпийцами началась только после победного финиша.

Для нас было принципиально, во-первых, выиграть американцев, во-вторых, было важно, чтобы французы победили итальянцев. Все сложилось, наша команда лучшая. И это говорит о том, что фехтование в Башкортостане на высоком уровне, но и для нас теперь это вызов: через три года новая Олимпиада, и мы уже должны приступить к этой важной работе. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

В одном из столичных кафе собрались и тренеры по фехтованию, и представители федерации, чтобы через тысячи километров передать лучи поддержки. А они так нужны в эти непростые олимпийские дни.

С семи утра по уфимскому времени вся спортивная общественность следила за ходом поединков.

Девчонки последние этапы везде выигрывали, но тут все-таки Олимпиада, всякое могло случиться, но мы верили. И никогда в истории женского фехтования на рапирах у нас не было таких наград. Это первая олимпийская медаль и сразу же золотая. Я рада и поздравляю всех – и тренеров и спортсменов. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах

Я 36 лет работаю в федерации, и до меня люди работали много лет, и я думаю все эти годы посвящены этой золотой медали. Евгений Емельянов, председатель Федерации фехтования Республики Башкортостан

Даже с золотой медалью в руках до сих пор сложно поверить в победу. А мечты у олимпийских чемпионов такие простые и человеческие.