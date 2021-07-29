«Пока еще не верится»: олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина поделилась эмоциями

Историческое золото. Впервые фехтовальщица из Башкортостана завоевала олимпийскую награду, выиграв командные соревнования в Токио. Уфимская рапиристка Аделина Загидуллина стала обладательницей золотой медали вместе с Инной Дериглазовой, Ларисой Коробейниковой и Мартой Мартьяновой. В финале россиянки одолели француженок – 34:45. О пути Аделины Загидуллиной к олимпийскому золоту.
Уже одно попадание в олимпийскую сборную, где за место борются десятки претендентов, – подвиг. А золотая медаль – вершина спортивного Олимпа. Игры должны были состояться ровно год назад, Аделина поехала бы на форум и тогда – она шла вторым номером в российской рейтинге после мирового лидера Инны Дериглазовой. Однако рапиристке, как и всем остальным, пришлось снова бороться за путевку в Токио.
Травмы преследовали спортсменку полсезона. Но с ними удалось справиться. И даже удалось набрать форму. Федерация фехтования страны периодически организовывала всероссийский турниры взамен отмененных международных состязаний. Единственные соревнования мирового уровня прошли в Дохе.
И это помогло квартету россиянок на Олимпиаде в четвертьфинале одолеть фехтовальщиц из Египта, потом американок и в финале француженок.
Сегодня практически вся республика прильнула к экранам телевизоров. В уфимском Центре спортивной подготовки встреча с паралимпийцами началась только после победного финиша.
В одном из столичных кафе собрались и тренеры по фехтованию, и представители федерации, чтобы через тысячи километров передать лучи поддержки. А они так нужны в эти непростые олимпийские дни.
С семи утра по уфимскому времени вся спортивная общественность следила за ходом поединков.
Даже с золотой медалью в руках до сих пор сложно поверить в победу. А мечты у олимпийских чемпионов такие простые и человеческие.