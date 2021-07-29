В аэропорту Уфы может появиться отель под международным брендом

В аэропорту Уфы планируют построить отель под международным брендом Ibis Styles. Сдача намечена на 2024 год. Сегодня на «Инвестчасе» под председательством Радия Хабирова было принято решение включить проект в перечень приоритетных.

В качестве мер поддержки инвестор получит налоговые льготы. С появлением нового отеля здание гостиницы перепрофилируют под размещение производственных служб аэропорта. В Уфе построят и новый логистический комплекс крупной фармкомпании для бесперебойной поставки лекарственных препаратов. Общий объём вложений оценивается в 500 млн рублей. Будет создано более 100 рабочих мест.