«Пожар окружил нас»: в Турции началась эвакуация туристов из отелей

Из-за лесных пожаров в Мармарисе началась эвакуация отдыхающих из отелей. Вывозят не только туристов, но и местных жителей. Пока это делается в профилактических целях: направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий. Но из-за густого дыма уже пострадали шестеро человек, им оказывается помощь. Министр сельского хозяйства Турции ранее сообщил, что в тушении участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.
Накануне стало известно о пожарах в провинции Анталья. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается. 18 деревень и районов в городе были эвакуированы. Нам удалось связаться с туристами из Башкирии. Они находятся в Сиде, этот район – один из немногих, которые еще не эвакуировали.
Между тем, как сообщили в Российском союзе туриндустрии, граждане не отказываются от приобретенных путёвок в Турцию. Запросы на аннулирование поездок единичны. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, ситуация с лесными пожарами в Турции летом типична. Также она добавила, что издалека ситуация может видеться гораздо страшнее, чем есть в реальности.