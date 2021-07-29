«Пожар окружил нас»: в Турции началась эвакуация туристов из отелей

Из-за лесных пожаров в Мармарисе началась эвакуация отдыхающих из отелей. Вывозят не только туристов, но и местных жителей. Пока это делается в профилактических целях: направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий. Но из-за густого дыма уже пострадали шестеро человек, им оказывается помощь. Министр сельского хозяйства Турции ранее сообщил, что в тушении участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

Накануне стало известно о пожарах в провинции Анталья. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается. 18 деревень и районов в городе были эвакуированы. Нам удалось связаться с туристами из Башкирии. Они находятся в Сиде, этот район – один из немногих, которые еще не эвакуировали.

Мы находимся в Сиде, в городе Анталья. Сегодня все хуже, чем вчера: если раньше смог был местами, то теперь он везде. Единственное, что пугает, это постоянно летающие самолеты и вертолеты, которые берут воду с моря. Равиль Ватолин, турист

Пожар окружил нас, было страшно, тяжело дышать, люди кашляли. Мы были вынуждены находиться на пляже, потому что электричество в отеле отключили. Но сейчас солнышко, дышать стало легче. Элла Сакаева, турист