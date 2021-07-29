Врачи рассказали о состоянии жителей Башкирии, отравившихся суррогатным алкоголем

Сегодня семерых мужчин, отравившихся неизвестной жидкостью в Салавате, перевели из реанимации в общие палаты. Следователи еще выясняют обстоятельства происшествия. Корреспондент телеканала БСТ отправился на место ЧП, восстановил хронологию событий и провел свое расследование.

Это видео сняла жительница двора по улице Калинина в Салавате. На нем семеро мужчин лежат без сознания, кого-то увозят медики в реанимобиле, кого-то пытаются откачать на месте. Свидетели страшной картины – дети.

Бабушка Рая с 4-го этажа вынесла им воду, они попили, им плохо стало.

Бабушка Рая, как оказалось, не в первый раз дает местным алкоголикам запить суррогат водой из-под крана. Мужчины употребили жидкость неизвестного происхождения, запили из бутылки доброй соседки и отключились.

Они спирт пили. Потом говорят, пить хотят, я им водички вынесла. Соседка

Среди местных этот район известен как «пьяные дворы». На площадке играют дети, а на скамейках у подъездов развлекаются уже взрослые, и это только в дневное время.

В одном из домов находятся две точки продажи горячительных напитков, про них знают все, даже дети. Спрос большой, ведь цены в несколько раз ниже, чем у официалов.

– Почем чекушка? – 50 рублей, но сейчас нет. – Сами делаете? – Нет, поставляют. – Качество проверяете? – Сама пью, нормально, живая. Продавец

После массового отравления людей следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Благодаря быстро прибывшей бригаде скорой помощи обошлось без трагедии. Сейчас пострадавшие находятся в сознании, но в состоянии средней тяжести. Всех госпитализированных перевели из реанимации в общую палату.

Было достаточно тяжелое состояние, нестабильная гемодинамика, что могло привести к смерти. По мере улучшения состоянии пациенты переведены из реанимации в отделение терапии. Алия Андреева, врач-терапевт городской больницы г. Салавата