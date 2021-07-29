В Башкирии началось обучение работников Сельхозпереписи – 2021

В республике начали обучение работников Сельскохозяйственной микропереписи – 2021. Она пройдет с 1 по 30 августа. Главная особенность – сбор и регистрация данных будет вестись в электроном виде. Поэтому вместо бумажной кипы документов и ручки переписчик будет вооружен только планшетом.

Будущие переписчики уточняют все нюансы предстоящей работы. Ведь ситуации могут быть разные и не совсем стандартные. Большинство кандидатов в Иглинском районе уже не первый раз будет участвовать в подобной акции. Альмира Абдуллина, можно сказать, уже ветеран в этом деле. Она участвовала в Сельхозпереписи в 2016 году и последних переписях населения страны. И выработала свой алгоритм действий.

Переписчикам необходимо провести сбор информации о земельных ресурсах, посевных площадях и многолетних насаждениях. А также поголовье сельскохозяйственных животных.

Каждому переписчику выдадут специальную экипировку. Кроме того, у него будет и соответствующее удостоверение. Однако вместе с ним он должен будет предъявлять и паспорт. В условиях пандемии особое внимание уделено и мерам безопасности. У каждого при себе будут средства индивидуальной защиты.

Самое главное в предстоящей переписи – вместо большого количества бланков в руках у переписчика будут планшеты, на которые уже загружена программа, куда необходимо просто вбить информацию. Полученные данные являются анонимными.