В Башкирии пенсионер создает скульптуры животных из дерева и цемента

Пенсионер из Салаватского района вырезает по дереву сложные произведения. В качестве инструментов использует подручные материалы. Фларит Нуриев учит ремеслу и своих внуков.

На полках уже нет места – везде скульптуры. Резьба по дереву – не просто увлечение Флариса Нуриева, а дело всей жизни. В каждом произведении свой глубокий смысл. Через образы животных раскрываются человеческие судьбы. Например, в этой инсталляции автор раскрывает тему отношений родителей и детей.

Родители больные, потому что детям платят ипотеку, кредиты, а детям только дай и дай, и они не думают о родителях. Вот такой образ я сделал, почти что полумертвую. Фларис Нуриев

Скульптуры зверей и птиц создаются в основном из цемента. На миниатюрные произведения нужны лупа и пинцет. Со стороны создается ощущение, что животные реальны. На одно произведение может уйти около полугода. В творениях бывшего учителя соединились мастерство художника и скульптора. Увлекся плотничеством мастер ещё с ранних лет.

Украл у отца доски и делал ребятам пистолеты, ружья. Как вышел на пенсию, себе опять занятие нашел. Фларис Нуриев

Под чутким руководством дедушки создается шедевр ручной работы. Фларис Нуриев вместе с супругой Филюзой вырастили двух дочерей. Сейчас помогают детям воспитывать внуков. За интересным занятием дети не только общаются, но и всегда узнают что-то новое.

Вместе с дедушкой делаем крокодила Гену с Чебурашкой. Фигурки там всякие, пистолеты. У нас есть в школе урок труда, я там могу что-нибудь сам сделать. Марсель, внук Флариса Нуриева

В планах у Флариса Юмадиловича сделать ростовой памятник Салавату Юлаеву с медведем. А пока мастер завершает несколько своих композиций.