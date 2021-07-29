В Башкирии пенсионер создает скульптуры животных из дерева и цемента

Пенсионер из Салаватского района вырезает по дереву сложные произведения. В качестве инструментов использует подручные материалы. Фларит Нуриев учит ремеслу и своих внуков.
На полках уже нет места – везде скульптуры. Резьба по дереву – не просто увлечение Флариса Нуриева, а дело всей жизни. В каждом произведении свой глубокий смысл. Через образы животных раскрываются человеческие судьбы. Например, в этой инсталляции автор раскрывает тему отношений родителей и детей.
Скульптуры зверей и птиц создаются в основном из цемента. На миниатюрные произведения нужны лупа и пинцет. Со стороны создается ощущение, что животные реальны. На одно произведение может уйти около полугода. В творениях бывшего учителя соединились мастерство художника и скульптора. Увлекся плотничеством мастер ещё с ранних лет.
Под чутким руководством дедушки создается шедевр ручной работы. Фларис Нуриев вместе с супругой Филюзой вырастили двух дочерей. Сейчас помогают детям воспитывать внуков. За интересным занятием дети не только общаются, но и всегда узнают что-то новое.
В планах у Флариса Юмадиловича сделать ростовой памятник Салавату Юлаеву с медведем. А пока мастер завершает несколько своих композиций.
Без работы в семье Нуриевых не проходит ни дня. Вот и сейчас Фларис Юмадилович вместе с внуками готовит новый проект по мотивам мультфильма. Осталось только покрасить и добавить декораций.