Боксер из Башкирии завоевал золото Спартакиады молодежи России

Башкирский боксер выиграл золото на V Летней Спартакиаде молодежи России. Соревнования завершились сегодня в столице Башкортостана. Они проходили в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Участие в турнире принимали спортсмены из 43 регионов России. Золото Спартакиады забрал боксер из Башкортостана в весе 69 килограммов Данис Габдрафиков. Белорецкий спортсмен Хожиакбар Мамаюсупов стал бронзовым призером.

Это сильнейшие соревнования у нас в стране по боксу. Для этой возрастной группы от 19 до 22 лет. Нашу команду представляло на этих соревнованиях четыре человека. Одна девушка, четверо мужчин. В результате одно золото, одна бронза. Считаю выступление успешным.

Мария Карабанова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу
Фото №1 - Боксер из Башкирии завоевал золото Спартакиады молодежи России

Гостями соревнований в Уфе стали прославленные боксеры. Среди них олимпийский чемпион Егор Мехонцев и чемпион мира Андрей Гоголев, а также чемпионки мира Юлия Немцова и Галина Иванова. Они провели показательную тренировку с воспитанниками школы бокса Николая Валуева и поучаствовали в награждении победителей и призеров Спартакиады.

Мне очень приятно в такой мощной республике, как у вас, видеть такие спортивные центры. Видеть прекрасные универсиады. Когда министр сказал, что у нас пройдет еще пять универсиад, я вообще был в шоке.

Андрей Гоголев, чемпион мира по боксу
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