Боксер из Башкирии завоевал золото Спартакиады молодежи России

Башкирский боксер выиграл золото на V Летней Спартакиаде молодежи России. Соревнования завершились сегодня в столице Башкортостана. Они проходили в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Участие в турнире принимали спортсмены из 43 регионов России. Золото Спартакиады забрал боксер из Башкортостана в весе 69 килограммов Данис Габдрафиков. Белорецкий спортсмен Хожиакбар Мамаюсупов стал бронзовым призером.
Гостями соревнований в Уфе стали прославленные боксеры. Среди них олимпийский чемпион Егор Мехонцев и чемпион мира Андрей Гоголев, а также чемпионки мира Юлия Немцова и Галина Иванова. Они провели показательную тренировку с воспитанниками школы бокса Николая Валуева и поучаствовали в награждении победителей и призеров Спартакиады.