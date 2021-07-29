Боксер из Башкирии завоевал золото Спартакиады молодежи России

Мне очень приятно в такой мощной республике, как у вас, видеть такие спортивные центры. Видеть прекрасные универсиады. Когда министр сказал, что у нас пройдет еще пять универсиад, я вообще был в шоке.

Андрей Гоголев, чемпион мира по боксу