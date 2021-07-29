Борцы-юниоры вернулись в Уфу с учебно-тренировочных сборов в Алуште

Юниорская сборная России по греко-римской борьбе завершила учебно-тренировочные сборы, которые проходили в Алуште. В составе сборной страны есть и борцы из Республики Башкортостан: Адлан и Алан Амриевы и Саид-Хусейн Бакаев.

Вместе с нашими борцами на тренировочных сборах был старший тренер юниорской команды республики по греко-римской борьбе Геннадий Сырцев. Занятия проходили три раза в день и включали в себя, помимо тренировок в зале, также водные процедуры.

В начале августа стартует заключительный сбор российской команды. Борцы из разных уголков страны соберутся в Уфе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.