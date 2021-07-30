В Уфе количество жалоб на химический запах возросло вчетверо

Это жизненно важная информация, сегодня очень важно получить доступ ко всем этим замерам. Партия по всей стране продвигает эту идею, чтобы автоматизированных станций по замерам воздуха было больше. Эта работа будет продолжаться.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан