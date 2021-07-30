В Уфе количество жалоб на химический запах возросло вчетверо

Обращений на химический запах в Уфе стало в 4 раза больше. Проблему загрязненности воздуха обсудили сегодня на круглом столе в региональном отделении «Единой России». Собравшиеся обговорили план действий по контролю за ситуацией.

Так, Роспотребнадзор будет систематически отбирать пробы воздуха близ нефтехимических заводов города для контроля превышения ПДК вредных веществ. Результаты проведенных лабораторных исследований можно будет увидеть в открытом доступе. Сейчас решается вопрос с информационной платформой. 

Фото №1 - В Уфе количество жалоб на химический запах возросло вчетверо

Это жизненно важная информация, сегодня очень важно получить доступ ко всем этим замерам. Партия по всей стране продвигает эту идею, чтобы автоматизированных станций по замерам воздуха было больше. Эта работа будет продолжаться.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
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