В Уфе презентовали цикл фильмов о башкирских и уральских исследователях

С книжной полки на видеопроектор. В Уфе презентовали цикл фильмов о башкирских и уральских исследователях. Премьера документального кино состоялась в Музее имени Валериана Альбанова.

Создатели, можно сказать, перенесли книжные статьи в формат видеолекций, которые идут от 7 до 12 минут. В первом цикле 15 эпизодов, в каждом из которых рассказывается о разных выдающихся личностях. В их числе и сам штурман Альбанов, известный также как участник дрейфа на паровой шхуне «Святая Анна».

Среди героев фильма, показанных в рамках первой видеоэкскурсии, также Василий Татищев, внесший огромный вклад в изучение Урала. Главным организатором выступило Русское географическое общество. Ну а реализован проект благодаря гранту главы республики.

Фото №1 - В Уфе презентовали цикл фильмов о башкирских и уральских исследователях

В видеоформате гораздо больше людей смогут возобновить свои знания о тех, кто исследовал Башкортостан. Среди них и географы, и историки, и этнографы, и геологи, но все из них имеют отношение к нашей родной земле.

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