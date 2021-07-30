С книжной полки на видеопроектор. В Уфе презентовали цикл фильмов о башкирских и уральских исследователях. Премьера документального кино состоялась в Музее имени Валериана Альбанова.

Создатели, можно сказать, перенесли книжные статьи в формат видеолекций, которые идут от 7 до 12 минут. В первом цикле 15 эпизодов, в каждом из которых рассказывается о разных выдающихся личностях. В их числе и сам штурман Альбанов, известный также как участник дрейфа на паровой шхуне «Святая Анна».