В Башкирии в доме взорвался самогонный аппарат: жильцы эвакуированы

Ночью 30 июля в Салавате в двухэтажном доме по улице Матросова произошёл несчастный случай. На кухне в одной из квартир взорвался самогонный аппарат.

Из-за сильного хлопка повредилось домашнее имущество, осыпалась штукатурка, разрушилась балконная рама и остекление, повредились двери. Пожара при этом не произошло.

С места происшествия госпитализированы 34-летний мужчина с термическими ожогами 80% тела и 34-летняя женщина с термическими ожогами 40% тела. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

Из дома в экстренном порядке эвакуировано 30 человека, среди которых 8 – дети. Утечки газа не произошло. Многие жильцы уже вернулись в свои квартиры.