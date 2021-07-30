В Башкирии осудили виновника смертельной аварии

Перед судом в Кумертау предстал житель Оренбургской области. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.
Инцидент произошёл ещё 22 августа 2020 года около четырёх часов утра. Мужчина двигался со стороны Кумертау в сторону села Ермолаево. Водитель не справился с управлением из-за высокой скорости и выехал на встречную полосу. Там он влетел во встречную «Ладу».
Пассажир отечественного авто скончался, а водитель получил тяжёлые травмы. Свою вину мужчина полностью признал, он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников пострадавших.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчине запрещено управлять транспортным средством 2 года и 6 месяцев.