В Башкирии осудили виновника смертельной аварии

Перед судом в Кумертау предстал житель Оренбургской области. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Инцидент произошёл ещё 22 августа 2020 года около четырёх часов утра. Мужчина двигался со стороны Кумертау в сторону села Ермолаево. Водитель не справился с управлением из-за высокой скорости и выехал на встречную полосу. Там он влетел во встречную «Ладу».

Пассажир отечественного авто скончался, а водитель получил тяжёлые травмы. Свою вину мужчина полностью признал, он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников пострадавших.