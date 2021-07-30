Уроженец Башкирии приставал к мальчикам в Питере

29 июля в Коломне был задержан голый уроженец Башкирии. 10-летние мальчики пожаловались, что мужчина приставал к ним. Подробности случившегося стали известны «Фонтанке».

В службу 112 позвонил 10-летний мальчик. Ребёнок рассказал, что он купался с друзьями в реке Пряжке недалеко от психиатрической больницы. Рядом с детьми купался взрослый голый мужчина. Он предложил детям уроки плавания, во время которых начал трогать половые органы мальчиков.

Полиция оперативно выехала на место происшествия. 34-летний уроженец Башкирии был задержан. После небольшого разговора мужчину поместили в психоневрологический диспансер, а потом перевели в СИЗО.