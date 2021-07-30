В Башкирии стартовал Всероссийский конгресс авиации общего назначения

«Первушино» стало центром компетенции и может замахиваться даже не на российский уровень, а становиться лидером в мировом масштабе. Сегодня я очень многое для себя услышал. Мы успели с Олегом Бочаровым, нашим почетным гостем и другом республики, обсудить некоторые планы. Республика всегда готова сделать все, чтобы все те смыслы, которые родились здесь естественным образом, собрались в какую-то систему и начали развиваться дальше.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан