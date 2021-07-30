В Башкирии стартовал Всероссийский конгресс авиации общего назначения

В Башкортостане стартовал II Всероссийский конгресс авиации общего назначения и 15-й слет любителей малой авиации. Мероприятие проходит на базе аэродрома «Первушино». В рамках форума запланированы обучающие семинары для пилотов и презентации.
Также ожидается подписание трёхстороннего соглашения о создании условий для реализации совместных мер в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в Башкортостане. Участников форума приветствовал руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин. В числе почетных гостей конгресса – замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.
Форум продлится до 31 июля. В субботу планируется зрелищная воздушная программа.