В Башкирии стартовал Всероссийский конгресс авиации общего назначения

В Башкортостане стартовал II Всероссийский конгресс авиации общего назначения и 15-й слет любителей малой авиации. Мероприятие проходит на базе аэродрома «Первушино». В рамках форума запланированы обучающие семинары для пилотов и презентации.

Также ожидается подписание трёхстороннего соглашения о создании условий для реализации совместных мер в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в Башкортостане. Участников форума приветствовал руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин. В числе почетных гостей конгресса – замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Фото №1 - В Башкирии стартовал Всероссийский конгресс авиации общего назначения

«Первушино» стало центром компетенции и может замахиваться даже не на российский уровень, а становиться лидером в мировом масштабе. Сегодня я очень многое для себя услышал. Мы успели с Олегом Бочаровым, нашим почетным гостем и другом республики, обсудить некоторые планы. Республика всегда готова сделать все, чтобы все те смыслы, которые родились здесь естественным образом, собрались в какую-то систему и начали развиваться дальше.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Форум продлится до 31 июля. В субботу планируется зрелищная воздушная программа.

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