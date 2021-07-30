В Башкирии автоволонтеры доставляют домой пациентов после выписки из ковид-госпиталя

Такси на выписку. Свыше тысячи добровольцев колесят по республике, помогая тем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией. Так, 79-летнему дедушке автоволонтеры помогли добраться из больницы домой.

За плечами две недели в ковидном госпитале, палаты и коридоры, заполненные пациентами. В больницу Ахсан Усманович попал с 13% поражением лёгких, высокой температурой и слабостью.

В коридоре полегче больные, а в палатах совсем тяжелые. Очень страшная зараза, врагу не пожелаешь. Ахсан Давлетишин

Победить коронавирус быстро и наименьшими потерями для здоровья Ахсану Усмановичу помогла своевременная вакцинация, говорят врачи. Пациенты в таком возрасте в основном переносят заболевание тяжелее.

Несмотря на возраст, перенес довольно хорошо. Не лихорадил, не лежал на респираторной поддержке. Юлия Исмагилова, врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы

Теперь благодаря врачам болезнь позади. Впереди лишь дорога домой. К родным выздоровевшего пенсионера доставит Вадим Хайбулин. Он автоволонтёр. Большую часть жизни мужчина проработал строителем. Сейчас пенсионер. Но по-прежнему не может сидеть сложа руки и продолжает нести людям добро.

Нужно всегда помогать людям, не только в эпоху коронавируса. Но сейчас тем более необходимо объединяться против всеобщей беды. Вадим Хайбулин

Добровольцем мужчина стал уже давно. Во время пандемии помогал развозить продукты и лекарства. И как только появилась возможность поставить вакцину, Вадим Рашитович не колебался ни минуты.

Я привился еще в феврале, потому что контактируем с пожилыми людьми и боимся их заразить. Вадим Хайбулин