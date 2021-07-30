В Башкирии автоволонтеры доставляют домой пациентов после выписки из ковид-госпиталя

Такси на выписку. Свыше тысячи добровольцев колесят по республике, помогая тем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией. Так, 79-летнему дедушке автоволонтеры помогли добраться из больницы домой.
За плечами две недели в ковидном госпитале, палаты и коридоры, заполненные пациентами. В больницу Ахсан Усманович попал с 13% поражением лёгких, высокой температурой и слабостью.
Победить коронавирус быстро и наименьшими потерями для здоровья Ахсану Усмановичу помогла своевременная вакцинация, говорят врачи. Пациенты в таком возрасте в основном переносят заболевание тяжелее.
Теперь благодаря врачам болезнь позади. Впереди лишь дорога домой. К родным выздоровевшего пенсионера доставит Вадим Хайбулин. Он автоволонтёр. Большую часть жизни мужчина проработал строителем. Сейчас пенсионер. Но по-прежнему не может сидеть сложа руки и продолжает нести людям добро.
Добровольцем мужчина стал уже давно. Во время пандемии помогал развозить продукты и лекарства. И как только появилась возможность поставить вакцину, Вадим Рашитович не колебался ни минуты.
Сейчас в республике свыше 1300 автоволонтёров. Они развозят продукты и лекарства. Помогают добраться до дома тем, кому это необходимо. Вадим Хайбулин – один из них. Врачи сравнивают волонтёров с крепкой стеной, на которую можно опереться. И коронавирус показал: в нашей республике неравнодушных людей действительно много.