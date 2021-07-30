В Башкирии почтили память академика Фангиля Гареева

В Иглинском районе прошла встреча с дочерью академика Фангиля Гареева. Земляки провели день поминания прославленного физика-теоретика. Дочь профессора посетила историко-краеведческий музей района. Недавно усилиями односельчан доктора наук там открыли экспозицию, посвященную Фангилю Гарееву.
Фангиль Ахметгареевич – автор 300 научных работ, опубликованных в ведущих зарубежных и отечественных журналах. Им отдельно и в соавторстве с другими учеными была предсказана возможность существования математического числа Z-114. По словам его товарищей, профессор внёс весомый вклад в науку.