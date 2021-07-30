Стала известна предварительная причина возгорания на полигоне под Уфой

Региональный оператор «Спецавтохозяйство по уборке города» сообщил предварительную причину возгорания на мусорном полигоне под Уфой.
Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на полигоне твёрдых коммунальных отходов в посёлке Новые Черкассы вновь произошёл пожар. Площадь возгорания составила 150 кв.м. На площади 50 кв.м. зафиксировано горение резины.
Пожар уже локализован, открытое горение ликвидировано. В момент возгорания на полигоне шёл небольшой дождь, поэтому предварительной причиной возникшего пожара назвали поджог.
Напомним, за три месяца полигон в Новых Черкассах горел уже три раза.
Фото: администрация г. Уфы.