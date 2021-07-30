Радий Хабиров: «Засуха и неурожай без хлеба Башкортостан не оставят»

Глава Башкирии на своих страницах в социальных сетях рассказал, как продвигается уборочная кампания в регионе. В этом году хлеборобы республики рассчитывают собрать около двух миллионов тонн зерна.
По словам Радия Хабирова, это достаточные объемы для того, чтобы перекрыть потребности региона. Аграриями уже собрано 552 тысячи тонн зерна с 359 тысяч гектаров полей. Руководитель республики отметил лидеров уборочной кампании. По намолоту озимых культур в передовиках Давлекановский район, яровых – Илишевский.
По урожайности озимых культур уже традиционно впереди всех хозяйства Чекмагушевского района. Здесь с каждого гектара собирают по 27,8 центнеров озимого зерна. Продуктивность яровых выше всех у Кармаскалинского района – 22,4 ц/га.