Новый терминал вдвое увеличил пропускную способность аэропорта «Уфа»

С 600 до 1200 человек в час увеличилась пропускная способность аэропорта «Уфа». Здесь достроили новый корпус внутренних воздушных линий. А в ближайшие два года планируется объединить три терминала в единую архитектурную концепцию и обновить центральный сектор привокзальной площади.

Кристина Ткачева в аэропорту Уфы впервые. Направляется в Бурятию через Москву. Зона ожидания – в новом терминале, и его девушка сразу оценила. Говорит, что приятно удивила тишина.

По сравнению с другими здесь намного тише, есть места для ожидания. Если сравнить, например, с аэропортом «Домодедово» в Москве. Такой свободный просторный. Кристина Ткачева, пассажир

Новый корпус внутренних воздушных линий аэровокзала Уфы позволил увеличить общую площадь терминала более чем в два раза – до 29 тысяч квадратных метров. Пропускная способность выросла также вдвое – с 600 до 1200 человек в час. Отдельная бесплатная зона – для VIP-клиентов, держателей золотых карт авиаперевозчиков. Но попасть сюда за отдельную плату могут и другие пассажиры. Среди удобств даже душевая.

У нас общая зона вместимостью до 70 человек. Есть шведский стол, зона лаундж, в которой вы можете отдохнуть, почитать свежую прессу, каждый день она обновляется. Есть массажное кресло. И для тех, кто вылетает с детишками, есть специальная игровая комната. Евгения Пеклаева, администратор бизнес-зала «Иремель» МАУ «Уфа»

Международный аэропорт «Уфа» первым среди воздушных гаваней Поволжья принял двухмиллионного пассажира, и это единственный аэровокзал в России, как здесь говорят, который завершил строительство терминала внутренних линий, несмотря не непростую экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса.

В августе текущего года завершаются строительные работы по терминалу вылета, по расширению зала регистрации. Увеличение числа стоек регистрации с 15 до 22. Соответственно, централизация зоны предполетной безопасности пассажиров. Анатолий Хисамов директор по строительству МАУ «Уфа»