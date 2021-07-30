Новый терминал вдвое увеличил пропускную способность аэропорта «Уфа»

С 600 до 1200 человек в час увеличилась пропускная способность аэропорта «Уфа». Здесь достроили новый корпус внутренних воздушных линий. А в ближайшие два года планируется объединить три терминала в единую архитектурную концепцию и обновить центральный сектор привокзальной площади.
Кристина Ткачева в аэропорту Уфы впервые. Направляется в Бурятию через Москву. Зона ожидания – в новом терминале, и его девушка сразу оценила. Говорит, что приятно удивила тишина.
Новый корпус внутренних воздушных линий аэровокзала Уфы позволил увеличить общую площадь терминала более чем в два раза – до 29 тысяч квадратных метров. Пропускная способность выросла также вдвое – с 600 до 1200 человек в час. Отдельная бесплатная зона – для VIP-клиентов, держателей золотых карт авиаперевозчиков. Но попасть сюда за отдельную плату могут и другие пассажиры. Среди удобств даже душевая.
Международный аэропорт «Уфа» первым среди воздушных гаваней Поволжья принял двухмиллионного пассажира, и это единственный аэровокзал в России, как здесь говорят, который завершил строительство терминала внутренних линий, несмотря не непростую экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса.
В новом здании есть то, что определяет уровень комфорта современных пассажиров: телетрапы, комплексы обработки багажа, информационные системы. В ближайшие два года в аэропорту планируется объединить три терминала в единую архитектурную концепцию и обновить центральный сектор привокзальной площади.