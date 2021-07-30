В Башкирии набирают сотрудников на масштабное швейное производство

До 800 рабочих мест будет создано на швейной фабрике «Аркада», которую планируют в сентябре этого года в особой экономической зоне «Алга». В Стерлитамаке прошла ярмарка вакансий, где соискатели могли сразу пройти собеседование и получить работу.

Посетителями стали около 120 человек. Опыт работы не требуется. Работодатель проводит обучение по ускоренному курсу в течение двух месяцев. Обучаться будущие сотрудники объединения будут в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Руководство швейной фабрики «Аркада» дало гарантии, что все слушатели, которые прошли обучение, будут обязательно трудоустроены. Предоставляется полный социальный пакет и удобный график. При работе вахтовым методом будет предоставляться возможность проживания в общежитии, а также доставка сотрудников к месту работы.