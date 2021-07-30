Радий Хабиров о «Якты-Куле»: «Санаторий выжил в тяжелый период»

Глава региона совершил рабочую поездку в Абзелиловский район, в ходе которой посетил санаторий «Якты-Куль». Радий Хабиров посетил лечебные и жилые корпуса, а также обсудил с руководством здравницы дальнейшие перспективы.

С 1 июля 2020 года учреждение перепрофилировали в обсерватор для жителей республики, работающих вахтовым методом в других регионах страны. С 21 июля этого года в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора санаторий возобновил оказание санаторно-курортных услуг. Кроме того, в здравнице при поддержке республики частично благоустроили территорию.

Фото №1 - Радий Хабиров о «Якты-Куле»: «Санаторий выжил в тяжелый период»

Глава республики подчеркнул необходимость проработки стратегии развития оздоровительного кластера в Зауралье. Это и «Якты-Куль», и дом отдыха «Берёзки», и другие учреждения. Важно максимально реализовать рекреационный потенциал республики и создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей Башкортостана, добавил Радий Хабиров.

Мы все ушил в борьбу с коронавирусом, немножко наши планы здесь приостановили. Но сейчас территория прибранная, люди есть, самое главное – санаторий выжил в тяжелый период, когда они были закрыты и работали в режиме обсерватора.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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