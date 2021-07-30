Радий Хабиров о «Якты-Куле»: «Санаторий выжил в тяжелый период»

Мы все ушил в борьбу с коронавирусом, немножко наши планы здесь приостановили. Но сейчас территория прибранная, люди есть, самое главное – санаторий выжил в тяжелый период, когда они были закрыты и работали в режиме обсерватора.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан