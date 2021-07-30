Борцы из Башкирии готовятся к первенству мира в Уфе

Борцы из Башкортостана продолжают подготовку к первенству мира по спортивной борьбе в Уфе. Напомним, соревнования стартуют в столице республики 13 августа.
Ранее спортсмены провели базовый сбор в Алуште. Сейчас у них по одной тренировке в день. Впереди двухнедельные подводящие сборы, на которых соберутся участники соревнований от страны.
На сегодняшний день в числе кандидатов на первенство мира в дисциплине «греко-римская борьба» от региона три человека. Их имена тренерский штаб озвучит накануне турнира.