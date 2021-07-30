Геопарк «Торатау» ждёт членов комиссии ЮНЕСКО

В геопарке «Торатау» готовятся к приезду членов комиссии ЮНЕСКО.
Напомним, геопарк в Башкирии будет внесён во всемирную сеть геопарков ЮНЕСКО. Номинационное досье республика направила ещё весной. Первый эта рассмотрения заявки был пройден успешно. Сейчас ожидается окончательное решение.
До конца 2021 года территорию геопарка посетят эксперты ЮНЕСКО, чтобы оценить уникальность, геологическое и биологическое разнообразие наших природных объектов. Кроме того, будут учитываться маркетинговые стратегии, благоустроенность, уровень предлагаемого сервиса, продвижение местных брендов и другие критерии.
По инициативе Главы республики Радия Хабирова, у подножия Торатау построен первый визит-центр геопарка. Всего на территории парка их будет несколько. В них туристы смогут получить карты и брошюры, купить сувениры, перекусить в кафе. На Торатау и Юрактау будет создано две экотропы с лестницами, чтобы не нанести ущерб природе. Наши шиханы знамениты большим средоточием краснокнижных растений – экотропы построят, чтобы их не вытоптали туристы.
Как известно, в геопарк входят не только шиханы Торатау, Куштау и Юрактау, а очень большое число природных достопримечательностей. В их числе – геологические разрезы Усолка и Дальний Тюлькас, горы Бикмаш, Караултау, скалы Мамбет, Кузьганак, Калим-Ускан, водопады Кук-Караук, Кунгуртуй, Хазинская, Киндерлинская, Аскинская пещеры, Красноусольские минеральные источники, Гумеровское ущелье и многие другие.
Экологический туризм не заканчивается на созерцании природной красоты. Туристы должны иметь возможность комфортного и безопасного отдыха. На территории геопарка успешно работают экоотели «Торатау», «Сердце Башкирии», активно строятся глэмпинги – комфортные шатры и палатки с мебелью и удобствами.
– Геопарк «Торатау» — настоящий музей под открытым небом, где природный баланс не нарушен человеком. Наша задача – дать туристам возможность единения с природой без вероломного вторжения в нее. На словах кажется просто, но это требует серьезной, вдумчивой работы экологов, геологов, биологов и больших финансовых вложений, — комментирует пресс-секретарь геопарка «Торатау» Екатерина Кириллова. — Мы всесторонне готовимся к приезду международной комиссии ЮНЕСКО и надеемся заручиться ее поддержкой. Геопарк «Торатау» имеет все данные, чтобы войти в список лучших геологических парков мира.
Напомним также, что в 2017 году в республике создан геопарк «Янган-Тау». Это первый геопарк в Башкирии и первый в России, вошедший в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
Фото: ИА Башинформ.