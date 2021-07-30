Геопарк «Торатау» ждёт членов комиссии ЮНЕСКО

По инициативе Главы республики Радия Хабирова, у подножия Торатау построен первый визит-центр геопарка. Всего на территории парка их будет несколько. В них туристы смогут получить карты и брошюры, купить сувениры, перекусить в кафе. На Торатау и Юрактау будет создано две экотропы с лестницами, чтобы не нанести ущерб природе. Наши шиханы знамениты большим средоточием краснокнижных растений – экотропы построят, чтобы их не вытоптали туристы.