В Башкирии экс-начальник пожарной службы совершил махинации на 58 млн рублей

В Башкирии перед судом предстанет 42-летний экс-начальник управления федеральной пожарной службы МЧС по Межгорью. Его обвинили в махинациях с выплатами материальной помощи подчиненным.

У сотрудников мужчина брал взятки. За денежное вознаграждение он помогал сотрудникам получать разрешение на выплаты материальной помощи якобы на оплату дорогостоящего лечения и лекарств. Подчиненные незаконно получали деньги, при этом и на себя начальник также оформлял матпомощь.

За сотрудничество экс-начальник получил взятки от 68 человек. В общем ему удалось получить 29 млн рублей. При этом из-за махинаций бюджет МЧС России лишился более 58 млн рублей.