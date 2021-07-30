Стало известно, какая погода придёт в Башкирию в выходные

По словам специалистов, в республику вернётся тепло. Так, в субботу, 31 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременным дождём и грозами. Ветер будет умеренным, западным, юго-западным. При этом в грозу порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Но погода будет тёплой – ночью столбик термометра прогреется до +12, +17°С, а днём до +27, +32°С.