В Башкирии прошла сельскохозяйственная ярмарка

Организаторы придумали целую программу. Кроме того, состоялся и детский праздник. Ребята могли попробовать себя в так называемом фейс-арте – рисунке на лице – или поучаствовать в мастер-классах по интересам. Напомним, акции для детей и молодежи Торгово-промышленная палата проводит с 30 июля по 15 сентября. Подобные ярмарки пройдут и в других городах и районах республики.