В санатории «Якты-Куль» может появиться зона глэмпинга

Подразумевается строительство небольших домиков 50-70 квадратных метров для приезда групповых гостей, допустим, пять человек, три человека семьи приезжают. Потому что у нас сейчас большое количество семейных пар, я думаю, они с удовольствием бы взяли отдельный домик для себя. Получать лечение, все то же самое, но просто это будет их отдельная зона комфорта.

Олег Писарев, директор санатория «Якты-Куль»