В санатории «Якты-Куль» может появиться зона глэмпинга

Строительство семейных домиков для увеличения числа отдыхающих. На территории санатория «Якты-Куль» хотят создать зону глэмпинга. Перспективы дальнейшего развития здравницы в ходе рабочей поездки в Абзелиловский район с руководством учреждения обсудил глава Башкортостана.

Год назад санаторий перепрофилировали в обсерватор для жителей республики, работающих вахтовым методом в других регионах страны. Этим летом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора здравница возобновила оказание санаторно-курортных услуг.

Мы все ушли на борьбу с коронавирусом. Немножко наши вот эти планы приостановились. У нас сейчас территория прибыльная, люди есть. Санаторий, самое главное, выжил в тяжелый период, когда они были закрыты. Они работали в режиме обсерватора «Газпрома», даже заработали немножко.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В санатории «Якты-Куль» может появиться зона глэмпинга

В здравнице при поддержке республики частично провели благоустройство территории. Глава Башкортостана подчеркнул необходимость проработки стратегии развития оздоровительного кластера в Зауралье. Это и «Якты-Куль», и дом отдыха «Берёзки», и другие учреждения. Важно максимально реализовать рекреационный потенциал республики и создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей Башкортостана, добавил Радий Хабиров. Директор санатория «Якты-Куль» в свою очередь рассказал о планах по созданию глэмпинга.

Подразумевается строительство небольших домиков 50-70 квадратных метров для приезда групповых гостей, допустим, пять человек, три человека семьи приезжают. Потому что у нас сейчас большое количество семейных пар, я думаю, они с удовольствием бы взяли отдельный домик для себя. Получать лечение, все то же самое, но просто это будет их отдельная зона комфорта.

Олег Писарев, директор санатория «Якты-Куль»
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