В санатории «Якты-Куль» может появиться зона глэмпинга

Строительство семейных домиков для увеличения числа отдыхающих. На территории санатория «Якты-Куль» хотят создать зону глэмпинга. Перспективы дальнейшего развития здравницы в ходе рабочей поездки в Абзелиловский район с руководством учреждения обсудил глава Башкортостана.
Год назад санаторий перепрофилировали в обсерватор для жителей республики, работающих вахтовым методом в других регионах страны. Этим летом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора здравница возобновила оказание санаторно-курортных услуг.
В здравнице при поддержке республики частично провели благоустройство территории. Глава Башкортостана подчеркнул необходимость проработки стратегии развития оздоровительного кластера в Зауралье. Это и «Якты-Куль», и дом отдыха «Берёзки», и другие учреждения. Важно максимально реализовать рекреационный потенциал республики и создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей Башкортостана, добавил Радий Хабиров. Директор санатория «Якты-Куль» в свою очередь рассказал о планах по созданию глэмпинга.