В Башкирии на швейной фабрике запустили систему компьютерного проектирования

В Башкортостане за счет мер господдержки на одном из предприятий по производству одежды для медиков ускорили выпуск готовой продукции. На фабрике запустили систему компьютерного проектирования. Она позволяет повысить качество продукции и уменьшает трудозатраты. Как проходит цифровизация процессов шитья?

Теперь для того, чтобы разрезать большие куски материала, Тамаре Буйловой не нужны ножницы и много времени. Вся работа выполняется в течение нескольких минут и за пару ловких движений рук. Все, что требуется от раскройщика, – умение управлять электрическим ножом.

Раньше делали как. Нас было двое раскройщиков. Делали обмеловку сами. Думали, гадали, что да как. А теперь вот за минуту чертежи печатаются, и мы просто раз-раз и вырезаем. Тамара Буйлова, раскройщица

Электрический нож появился на предприятии по производству медицинской одежды год назад. Вместе с ним на фабрике запустили новую систему «Саппарт». Теперь ручная работа заменена работой на компьютере. Все эскизы создают в приложении, а после просто печатают на принтере.

Предприятие существует с 1994 года. Его работники создают более 500 единиц товаров в месяц, начиная от масок, заканчивая сложными комплектами костюмов. Раньше для того, чтобы производить такое количество одежды и средств личной защиты, нужно было приложить значительно больше усилий.

Раньше на конструирование лекал для одной модели уходило более 2 дней и 4 рук. А сейчас один компьютер справляется с созданием этих чертежей в 4 раза быстрее. Система автоматизированного проектирования «Саппорт» существенно облегчила работу предприятия и повысила эффективность на 23 процента.

Чтобы внедрить в производство новую технику, фирма подала заявку на субсидирование части затрат на закупку сырья и материалов производства. И благодаря этому получила сумму в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей.