В Уфе врачи спасли жизнь беременной пациентке

Уфимские врачи спасли от смерти 24-летнюю девушку. В Республиканской клинической больнице впервые провели успешное подключение к аппарату ЭКМО. Это один из методов временного протезирования жизненно важных функций организма. Фактически оборудование ненадолго заменило сердце и легкие беременной пациентке с серьезными осложнениями.
Вместо сердца и лёгких – аппарат ЭКМО. Из молодой девушки буквально выкачали всю кровь и снова влили обратно. На операционный стол в РКБ Эльвина Кашапова попала уже в тяжёлом состоянии. Отказавшие лёгкие, поражение почек, обширное кровотечение и беременность. Выбора у врачей не было. Только один шанс из ста на спасение погибающей пациентки.
Эльвину Кашапову в РКБ доставили санавиацией из Дюртюлей. На операцию привлекли самых опытных специалистов. За жизнь девушки боролись порядка 50 различных врачей.
Круглые сутки врачи буквально дежурили у постели девушки. Постоянно вводили ей препараты, которые предотвращали образование тромбов и поддерживали жизнедеятельность организма. В любой момент снова могло начаться кровотечение.
Врачи были предельно откровенны с родителями и родными Эльвины. Объясняли, что ситуация сложная, и специалисты делают все возможное. А они верили и молились.
Сейчас Эльвина Кашапова находится в отделении реабилитации. Девушке предстоит длительный курс восстановления. Врачи ей подарили шанс на жизнь. А у дверей больницы её уже ждут мама, муж и родные братья.