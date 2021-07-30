В Уфе врачи спасли жизнь беременной пациентке

Уфимские врачи спасли от смерти 24-летнюю девушку. В Республиканской клинической больнице впервые провели успешное подключение к аппарату ЭКМО. Это один из методов временного протезирования жизненно важных функций организма. Фактически оборудование ненадолго заменило сердце и легкие беременной пациентке с серьезными осложнениями.

Вместо сердца и лёгких – аппарат ЭКМО. Из молодой девушки буквально выкачали всю кровь и снова влили обратно. На операционный стол в РКБ Эльвина Кашапова попала уже в тяжёлом состоянии. Отказавшие лёгкие, поражение почек, обширное кровотечение и беременность. Выбора у врачей не было. Только один шанс из ста на спасение погибающей пациентки.

Что самое страшное – у пациентки пострадали несколько жизненно важных систем. У неё пострадали легкие настолько, что вместо лёгких выполнял функцию аппарат ЭКМО. У неё пострадала функция легких в этот момент.

Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача по акушерству-гинекологии Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова

Эльвину Кашапову в РКБ доставили санавиацией из Дюртюлей. На операцию привлекли самых опытных специалистов. За жизнь девушки боролись порядка 50 различных врачей.

Фото №1 - В Уфе врачи спасли жизнь беременной пациентке

Процедура сопровождалась техническими сложностями на фоне повышенной кровоточивости ткани у женщины. Проводились меры по остановке кровотечения и мероприятия гинекологического характера по остановке кровотечения. В этом были сложности.

Светлана Жаринова, врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова

Круглые сутки врачи буквально дежурили у постели девушки. Постоянно вводили ей препараты, которые предотвращали образование тромбов и поддерживали жизнедеятельность организма. В любой момент снова могло начаться кровотечение.

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Самым, наверное, тяжёлым было принять решение по проведению этой процедуры. Потому что пациентка находилась в критическом состоянии, и малейшая ошибка могла повлечь плохой исход. Но коллективный труд – залог выздоровления наших пациентов.

Константин Золотухин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова

Врачи были предельно откровенны с родителями и родными Эльвины. Объясняли, что ситуация сложная, и специалисты делают все возможное. А они верили и молились.

Сейчас у неё более-менее хорошее состояние. Пока я её ещё не увидел, надеюсь, меня сегодня пустят к ней. Хочу отблагодарить всех врачей. Я очень переживал.

Ильмир Кашапов, муж Эльвины

Сейчас Эльвина Кашапова находится в отделении реабилитации. Девушке предстоит длительный курс восстановления. Врачи ей подарили шанс на жизнь. А у дверей больницы её уже ждут мама, муж и родные братья.

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Уфимская волна