В Уфе врачи спасли жизнь беременной пациентке

Что самое страшное – у пациентки пострадали несколько жизненно важных систем. У неё пострадали легкие настолько, что вместо лёгких выполнял функцию аппарат ЭКМО. У неё пострадала функция легких в этот момент.

Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача по акушерству-гинекологии Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова