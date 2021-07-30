От Башкирии на Паралимпийские игры в Токио отправятся 15 спортсменов

Башкирские паралимпийцы готовятся к Паралимпийским играм в Токио. Им предстоит бороться за награды мирового первенства в конце августа и начале сентября. Кандидатами на поездку в Японию являются 15 спортсменов от нашей республики. Они будут состязаться в плавании, легкой атлетике, фехтовании и настольном теннисе.
Никто не знает, какой может получится грядущая Паралимпиада. В будущее заглянуть невозможно, но, оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью сказать: для россиян это будут самые долгожданные Игры. В 2016-м на Игры в Рио их не пустили. Таким образом, в предыдущий раз наши спортсмены выступали в рамках Паралимпиады 9 лет назад. Анна Кулинич-Сорокина тогда в Лондоне завоевала серебряную награду в метании копья. В Токио она также будет бороться и в беге на 200 метров.
Старший тренер национальной команды по легкой атлетике Петр Буйлов не скрывает: в Токио нашим спортсменам придется непросто. За последнее время конкуренты ушли вперед. И хотя на европейских стартах россияне не остаются без медалей, результаты континентального первенства не отображают реальный расклад сил в мире.
Елена Паутова должна была поехать на Игры в Рио в 2016 году, но россиян не допустили. Поэтому попытку преодолеть марафон она сделала в Уфе. И по сути выиграла победительницу бразильских игр, но это был неофициальный результат. В Токио она выступит не только в марафоне, но и в беге на 1500 метров.
В плавании республику представит наибольшее число спортсменов – 6 человек. Среди них и Анна Крившина. Четырехкратная чемпионка мира выступает в самом сложном классе – S13. Сейчас подготовка вышла на финишную прямую. За день приходится проплывать больше десяти километров.
Помимо Анны Крившиной, в Токио отправятся и другие слабовидящие башкирские пловцы. Это Ильнур Гарипов и Артур Сайфутдинов. А также спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата Аделина Разетдинова, Богдан Мозговой и Андрей Николаев.
В фехтовании в Токио Башкортостан представят Никита Нагаев и Альберт Камалов. В настольном теннисе – Дмитрий Лавров и Елена Прокофьева. Кроме того, в соревнованиях по велоспорту запасным заявлен Александр Давидович. Многие из башкирских атлетов имеют шансы на медали, но самое главное – они снова будут на равных сражаться с соперниками из других стран. И теперь все зависит только от них.