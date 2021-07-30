От Башкирии на Паралимпийские игры в Токио отправятся 15 спортсменов

Башкирские паралимпийцы готовятся к Паралимпийским играм в Токио. Им предстоит бороться за награды мирового первенства в конце августа и начале сентября. Кандидатами на поездку в Японию являются 15 спортсменов от нашей республики. Они будут состязаться в плавании, легкой атлетике, фехтовании и настольном теннисе.

Никто не знает, какой может получится грядущая Паралимпиада. В будущее заглянуть невозможно, но, оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью сказать: для россиян это будут самые долгожданные Игры. В 2016-м на Игры в Рио их не пустили. Таким образом, в предыдущий раз наши спортсмены выступали в рамках Паралимпиады 9 лет назад. Анна Кулинич-Сорокина тогда в Лондоне завоевала серебряную награду в метании копья. В Токио она также будет бороться и в беге на 200 метров.

Подготовка складывалась по-разному. Сейчас я делаю два вида, которые, можно сказать, не особо вяжутся друг с другом. Зачастую бывает так, что если прет в двести, то не прет в метании и наоборот. Анна Кулинич-Сорокина, участница Паралимпийских игр-2020

Старший тренер национальной команды по легкой атлетике Петр Буйлов не скрывает: в Токио нашим спортсменам придется непросто. За последнее время конкуренты ушли вперед. И хотя на европейских стартах россияне не остаются без медалей, результаты континентального первенства не отображают реальный расклад сил в мире.

В условиях пандемии, когда мало международных соревнований, конечно, соревновательная практика очень нужна. Выступать на второстепенных соревнованиях – это не одно и то же, что выступать на чемпионатах мира и Европы. Петр Буйлов, старший тренер сборной России по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов

Елена Паутова должна была поехать на Игры в Рио в 2016 году, но россиян не допустили. Поэтому попытку преодолеть марафон она сделала в Уфе. И по сути выиграла победительницу бразильских игр, но это был неофициальный результат. В Токио она выступит не только в марафоне, но и в беге на 1500 метров.

На Олимпиаде в Бразилии выиграла подруга из другой страны, из Испании, тоже Елена. Она, может быть, знает, что я здесь тоже бежала заочно и выиграла у нее. Так как это не считается, я искренне рада за нее. Так что будем покорять Токио. Елена Паутова, участница Паралимпийских игр-2020

В плавании республику представит наибольшее число спортсменов – 6 человек. Среди них и Анна Крившина. Четырехкратная чемпионка мира выступает в самом сложном классе – S13. Сейчас подготовка вышла на финишную прямую. За день приходится проплывать больше десяти километров.

Очень тяжело, честно, не буду скрывать. Все уже на пределе, и нервная система страдает. Физика напрямую связана с нервами. Но ничего, мы держимся. Потому что знаем, для чего работаем. Анна Крившина, участница Паралимпийских игр-2020

Помимо Анны Крившиной, в Токио отправятся и другие слабовидящие башкирские пловцы. Это Ильнур Гарипов и Артур Сайфутдинов. А также спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата Аделина Разетдинова, Богдан Мозговой и Андрей Николаев.

Это молодые спортсмены, все едут впервые на Паралимпийские игры. Поэтому в какой-то степени и лотерея. Потому что напряжение, которое возникает там, это большое испытание. Игорь Тверяков, старший тренер сборной России по плаванию среди слабовидящих спортсменов