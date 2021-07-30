В Уфе открыли памятник войнам-десантникам

Монумент установили в честь Дня воздушно-десантных войск, отмечаемого 2 августа. Памятник носит название «Союз поколений десантников». Как прошла церемония открытия и какое значение новый арт-объект имеет для республики?

Солдаты разных поколений на фоне 13-метрового монумента. Во всеоружии стоят «Фронтовик», «Воин-интернационалист» и «Современный воин-десантник». Рядом фигура мальчика, которая символизирует связь поколений: он хочет идти по стопам героев. Арт-объект так и называется – «Союз поколений десантников».

Вся Россия знает, что 2 августа День ВДВ, и мы с большим уважением относимся к этим традициям. Голубые береты всегда на всех передовых рубежах, выполняли и выполняют самые сложные задачи и, я уверен, будут выполнять. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Церемония открытия прошла в Парке Победы. Присутствующие почтили минутой молчания погибших десантников. После состоялось освящение памятника православными и мусульманскими священнослужителями. Кроме того, у монумента была заложена капсула времени с обращением ветеранов-десантников, а вскроют его только в 2055 году.

Этот памятник устремлен в будущее, поэтому заложили капсулу времени. Другое поколение десантников прочтет и узнает о нас. Айдар Галимов, народный артист Республики Башкортостан

Герой России, председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов после того, как посетил открытие памятника, отправился в Конгресс-холл. На круглом столе депутат поблагодарил главу республики за открытие памятника десантникам, а также подчеркнул, что Башкортостан внес большую лепту в становление Воздушно-десантных войск, ведь многие офицеры являются выходцами из республики.

В Башкортостане всегда уделяли большое внимание военно-патриотическому воспитанию. Это говорит о том, что и народ, и руководство помнят обо всех тех испытаниях, которые прошла страна. Владимир Шаманов, председатель комитета по обороне Государственной Думы России

Новый арт-объект показывает, как в Башкортостане чтят память своих воинов и какое значение придают в регионе патриотическому воспитанию. Это отметил председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков на церемонии подписания соглашения между правительством Башкортостана и организацией.