В Уфе открыли памятник войнам-десантникам

Монумент установили в честь Дня воздушно-десантных войск, отмечаемого 2 августа. Памятник носит название «Союз поколений десантников». Как прошла церемония открытия и какое значение новый арт-объект имеет для республики?
Солдаты разных поколений на фоне 13-метрового монумента. Во всеоружии стоят «Фронтовик», «Воин-интернационалист» и «Современный воин-десантник». Рядом фигура мальчика, которая символизирует связь поколений: он хочет идти по стопам героев. Арт-объект так и называется – «Союз поколений десантников».
Церемония открытия прошла в Парке Победы. Присутствующие почтили минутой молчания погибших десантников. После состоялось освящение памятника православными и мусульманскими священнослужителями. Кроме того, у монумента была заложена капсула времени с обращением ветеранов-десантников, а вскроют его только в 2055 году.
Герой России, председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов после того, как посетил открытие памятника, отправился в Конгресс-холл. На круглом столе депутат поблагодарил главу республики за открытие памятника десантникам, а также подчеркнул, что Башкортостан внес большую лепту в становление Воздушно-десантных войск, ведь многие офицеры являются выходцами из республики.
Новый арт-объект показывает, как в Башкортостане чтят память своих воинов и какое значение придают в регионе патриотическому воспитанию. Это отметил председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков на церемонии подписания соглашения между правительством Башкортостана и организацией.
Подписанный документ предусматривает взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи, подготовки к военной службе граждан допризывного возраста. Также соглашение означает, что на территории республики будет создана учебно-материальная база для подготовки призывников для службы в Воздушно-десантных войсках.