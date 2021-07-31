Житель Башкирии выкрал из киоска арбуз, дыню и деньги на алкоголь

В Башкирии неоднократно судимый местный житель решил обчистить киоск, в котором продавали арбузы и дыни. Сообщение о краже поступило в МВД по Давлекановскому району от самого владельца киоска, когда утром он заметил следы проникновения в торговую точку и пропажу денег.

В МВД по РБ рассказали, что злоумышленник пойман. Им оказался многократно судимый ранее 26-летний житель Давлеканово. Он признался в преступлении и рассказал, что, будучи пьяным, заметил на ул. Ленина киоск и решил попасть внутрь. Отжав часть профнастила, мужчина забрался в киоск, забрал 12 тысяч рублей, дыню и арбуз.