В Башкирии медики полночи боролись за жизнь подростка, сбитого на дороге

В Башкирии в полночь на проезжей части сбили 16-летнюю девушку. Она переходила дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода. Утром подросток скончалась.

ДТП было совершено в Белебее на перекрестке ул. Ленина и ул. Интернациональной. Местный житель 36 лет, управляющий автомобилем Lada, наехал на 16-летнего пешехода. В результате происшествия девушка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В ГИБДД по Башкирии рассказали, что утром девушка скончалась. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.