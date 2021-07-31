В Уфе почти на месяц перекроют участок дороги

В Уфе в течение почти целого месяца будет перекрыт участок дороги. Горожан и гостей башкирской столицы попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.

С 1 по 26 августа дорога будет перекрыта на ул. Худайбердина, начиная от ул. Чернышевского и до ул. Кирова. Это связано с запланированными работами по прокладке внеплощадочных наружных инженерных сетей в рамках текущей реконструкции лицея №21, сообщили в уфимской мэрии.